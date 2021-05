Israele, bombe su Gaza: bambini tra vittime campo profughi (Di sabato 15 maggio 2021) E’ salito a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti da Israele da lunedì sulla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della Sanità di Hamas. Tra le vittime si contano anche 39 minori e 22 donne. Sono invece oltre 950 le persone rimaste ferite nei raid. Si aggrava il bilancio delle vittime del raid aereo israeliano sul campo profughi di al-Shati, a ovest di Gaza City. Secondo quando riportano i medici dell’enclave palestinese altri due bambini hanno perso la vita a causa del bombardamento. Salgono così a 8 i minori uccisi, mentre sono due le donne che hanno perso la vita nei raid. Si tratta di dieci persone appartenenti tutte alla stessa famiglia, quella di Abu Hatab, che viveva nel palazzo di ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) E’ salito a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti dada lunedì sulla Striscia di. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della Sanità di Hamas. Tra lesi contano anche 39 minori e 22 donne. Sono invece oltre 950 le persone rimaste ferite nei raid. Si aggrava il bilancio delledel raid aereo israeliano suldi al-Shati, a ovest diCity. Secondo quando riportano i medici dell’enclave palestinese altri duehanno perso la vita a causa del bombardamento. Salgono così a 8 i minori uccisi, mentre sono due le donne che hanno perso la vita nei raid. Si tratta di dieci persone appartenenti tutte alla stessa famiglia, quella di Abu Hatab, che viveva nel palazzo di ...

