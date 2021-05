Isola 15, gli ascolti della diciassettesima puntata: dopo l’exploit di lunedì i dati tornano a scendere (Di sabato 15 maggio 2021) Isola 15, gli ascolti della diciassettesima puntata. E’ andata in onda ieri sera una nuova puntata di questa edizione de L’Isola dei famosi, il reality di sopravvivenza ambientato in Honduras e giunto alla sua quindicesima edizione. A commentare le vicende dei naufraghi, con la padrona di casa Ilary Blasi, come sempre gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Mentre in collegamento dall’Honduras c’era l’inviato Massimiliano Rosolino. Una puntata ricca di sfide e di confronti tra i concorrenti che ha visto l’eliminazione definitiva di Emanuela Tittocchia. Ad andare in nomination invece stavolta sono stati tre uomini: Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Ma come saranno andati gli ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 15 maggio 2021)15, gli. E’ andata in onda ieri sera una nuovadi questa edizione de L’dei famosi, il reality di sopravvivenza ambientato in Honduras e giunto alla sua quindicesima edizione. A commentare le vicende dei naufraghi, con la padrona di casa Ilary Blasi, come sempre gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Mentre in collegamento dall’Honduras c’era l’inviato Massimiliano Rosolino. Unaricca di sfide e di confronti tra i concorrenti che ha visto l’eliminazione definitiva di Emanuela Tittocchia. Ad andare in nomination invece stavolta sono stati tre uomini: Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Ma come saranno angli ...

