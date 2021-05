Internazionali BNL d’Italia 2021 | Djokovic-Tsitsipas sospesa per pioggia | gli aggiornamenti

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) La sfida tra Novake Stefanos, valida per i quarti di finale degliBNL, è stataper avverse condizioni meteorologiche. Sul risultato di 4-3 in favore del tennista greco, con un break di vantaggio, labattente ha frenato l’evoluzione dell’incontro, costringendo la giudice di sedia a optare per la sospensione momentanea. Considerando le previsioni del tempo e l’evoluzione del meteo, non è certo che il match possa riprendere a breve: di seguito tutti gli. MATCH RIMANDATI A DOMANI GLI15.20 – Sospensione ufficiale. 15.25 – Il match dovrebbe riprendere nell’arco di mezz’ora, dunque entro le 15.55. 15.34 – L’intensità della...