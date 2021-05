Il Papa: «La famiglia nasce dall’unione di un uomo e una donna». Meloni: «La sinistra vuole distruggerla» (Di sabato 15 maggio 2021) Parole chiarissime e inequivocabili quelle di Papa Francesco sulla famiglia. «nasce dall’unione armonica delle differenze tra l’uomo e la donna, capace di aprirsi alla vita e agli altri». Quindi in un tweet invita a pregare insieme «per le famiglie, perché possano superare unite questi tempi difficili e tendano una mano a chi ne ha bisogno». Con il ddl Zan c’è un tentativo di distruggere la famiglia, nucleo fondante della società e basata sull’unione di un uomo e una donna. Un ddl che intenderebbe imporre l’ideologia di genere ai bambini e aprirà all’utero in affitto. Una durissima batosta al ddl Zan che ora arriva dal Pontefice. Giornata internazionale della famiglia Bergoglio affronta il tema nella Giornata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Parole chiarissime e inequivocabili quelle diFrancesco sulla. «armonica delle differenze tra l’e la, capace di aprirsi alla vita e agli altri». Quindi in un tweet invita a pregare insieme «per le famiglie, perché possano superare unite questi tempi difficili e tendano una mano a chi ne ha bisogno». Con il ddl Zan c’è un tentativo di distruggere la, nucleo fondante della società e basata sull’unione di une una. Un ddl che intenderebbe imporre l’ideologia di genere ai bambini e aprirà all’utero in affitto. Una durissima batosta al ddl Zan che ora arriva dal Pontefice. Giornata internazionale dellaBergoglio affronta il tema nella Giornata ...

