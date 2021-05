Ibrahimovic choc | niente Europeo con la Svezia

(Di sabato 15 maggio 2021) Zlatannon giocherà l'con la maglia della. L'attaccante, che era tornato a vestire la maglia della nazionale nello scorso mese di marzo dopo cinque lunghi anni di esilio e incomprensioni, si è dovuto arrendere all'ultimo infortunio di una stagione tormentata, quello patito nel corso della sfida con la Juventus. Il ginocchio sinistro non ha mostrato lesioni tali da costringerlo a un intervento chirurgico, ma la diagnosi è stata comunque impietosa: sei settimane di terapia conservativa. Troppe per sperare di essere in campo il 14 giugno nel debutto contro la Spagna e senza nemmeno certezza di potersi rendere utile in tempi sufficienti. A dare l'annuncio della rinuncia è stata la federazione svedese.ha avvertito il suo commissario tecnico alzando bandiera bianca, certamente deluso ...

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic choc

