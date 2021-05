Fabrizio Moro a Taormina (Di sabato 15 maggio 2021) Da luglio Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). Moro con il suo nuovo tour sarà in Sicilia in un’unica data in programma al Teatro Antico di Taormina il 5 agosto 2021, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management.«Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 maggio 2021) Da lugliotornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).con il suo nuovo tour sarà in Sicilia in un’unica data in programma al Teatro Antico diil 5 agosto 2021, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management.«Sul palco ho ricreato una stanza – racconta– Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi ...

Advertising

RosyMerola : Da luglio #FabrizioMoro torna live con 'Canzoni nella stanza - Percorso Unplugged 2021' - SinergicaMentis : Da luglio Fabrizio Moro torna live con 'Canzoni nella stanza - Percorso Unplugged 2021' - Naty88832250 : RT @_sempre_sarai_: Ermal Meta e Fabrizio Moro a #top10 per 37milioni di visualizzazioni di 'Non mi avete fatto niente' ?? - CristinaSilvi3 : RT @CalabrMcp: Per chi vuole andare al concerto di Fabrizio Moro a Roma ci sono ancora dei biglietti disponibili per trovarli dovete clicca… - AllMusicItalia : Torna sul palco @FabrizioMoroOff. Annunciate le date dei concerti dell'estate 2021! -