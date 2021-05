De Zerbi: 'L'obiettivo del Sassuolo è chiaro' (Di sabato 15 maggio 2021) Sassuolo - " Contro la Juve ci è mancato solo il gol, nella prima mezz'ora potevamo concretizzare le occasioni create e far venire fuori una partita diversa. Poi qualche errore nelle letture, oltre ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021)- " Contro la Juve ci è mancato solo il gol, nella prima mezz'ora potevamo concretizzare le occasioni create e far venire fuori una partita diversa. Poi qualche errore nelle letture, oltre ...

Advertising

sportli26181512 : De Zerbi: 'L'obiettivo del Sassuolo è chiaro': Il tecnico alla vigilia del Parma: 'Vogliamo l'Europa e il settimo p… - Mediagol : #Parma-#Sassuolo, De Zerbi alla vigilia: 'Non ci regaleranno nulla. Abbiamo un obiettivo chiaro' - CanaleSassuolo : De Zerbi verso Parma-Sassuolo: “Obiettivo settimo posto, dobbiamo spingere al massimo” - MCalcioNews : Sassuolo, De Zerbi: 'Non possiamo ragionare sull'ottavo posto. Europa un obiettivo chiaro' - zazoomblog : Conferenza stampa De Zerbi: «Europa? Obiettivo chiaro la vogliamo ma non dipende da noi» - #Conferenza #stampa… -