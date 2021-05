Covid, ministero Salute: sì a test salivari, utili a scuola e su anziani (Di sabato 15 maggio 2021) Per il rilevamento del coronavirus, se i tamponi oro/nasofaringei non possono essere effettuati, è possibile utilizzare i test salivari, ma ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 maggio 2021) Per il rilevamento del coronavirus, se i tamponi oro/nasofaringei non possono essere effettuati, è possibilezzare i, ma ma vannozzati preferibilmente entro i primi 5 giorni ...

Advertising

Angela3v999 : RT @tempoweb: Il ministero della #Salute approva i test salivari rapidi per il #Covid Ok nelle scuole e sugli anziani #scuola #covid19 #15m… - GuineeTags : RT @tempoweb: Il ministero della #Salute approva i test salivari rapidi per il #Covid Ok nelle scuole e sugli anziani #scuola #covid19 #15m… - tempoweb : Il ministero della #Salute approva i test salivari rapidi per il #Covid Ok nelle scuole e sugli anziani #scuola… - messveneto : Covid, via libera ai test salivari per le scuole: Il ministero della Salute autorizza gli esami per rilevare le inf… - zazoomblog : Covid test salivari molecolari: via libera del ministero. Ma ci sono alcune limitazioni - #Covid #salivari… -