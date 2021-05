Covid, discesa costante. Signorelli: «Ma la partita non è ancora finita» (Di sabato 15 maggio 2021) La cabina di regia conferma: Lombardia zona gialla. Signorelli (Cts regionale): «Nessun effetto riaperture». Venerdì nessun decesso in provincia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 15 maggio 2021) La cabina di regia conferma: Lombardia zona gialla.(Cts regionale): «Nessun effetto riaperture». Venerdì nessun decesso in provincia.

Advertising

infoitscienza : Covid, rebus vaccini sul richiamo Pfizer. Contagi in discesa | TG2000 - 539th : RT @lucacozzuto: Terapie intensive in Europa 13/05/21, confermata la discesa in tutti i paesi! ???????????????? tutti in ???? Gli inglesi ormai hann… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Continua la discesa della curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi… - GiulivoGiovanni : RT @Centotorri: #100torri Covid, i contagi nell’asl To 5 ancora in discesa a Nichelino, Carmagnola, Moncalieri, Poirino, Chieri… Ma a Caste… - LucaGattuso : Continua la discesa della curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia… -