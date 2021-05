CorSport: il rinnovo di Inzaghi con la Lazio non è mai stato così in dubbio (Di sabato 15 maggio 2021) Il rinnovo di Inzaghi non è mai stato così in dubbio, scrive il Corriere dello Sport. Quella di ieri del tecnico biancoceleste è sembrata la sua ultima conferenza stampa. “Uno stillicidio il suo rinnovo di contratto, a un passo dalla firma sulla parola e mai così in dubbio. In attesa del confronto, per capire se andare avanti insieme o salutarsi, sembra evaporato un po’ alla volta. Dalla quasi certezza al possibile addio. Come se tutto dovesse ridiscutersi”. In particolare, quando ha parlato di Immobile, ha rievocato i suoi cinque anni di panchina dicendo: «Sono contento di allenare uno come lui in questi cinque anni». Il quotidiano sportivo scrive: “Risposta testuale, italiano impreciso e un dubbio grande così. Voleva ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Ildinon è maiin, scrive il Corriere dello Sport. Quella di ieri del tecnico biancoceleste è sembrata la sua ultima conferenza stampa. “Uno stillicidio il suodi contratto, a un passo dalla firma sulla parola e maiin. In attesa del confronto, per capire se andare avanti insieme o salutarsi, sembra evaporato un po’ alla volta. Dalla quasi certezza al possibile addio. Come se tutto dovesse ridiscutersi”. In particolare, quando ha parlato di Immobile, ha rievocato i suoi cinque anni di panchina dicendo: «Sono contento di allenare uno come lui in questi cinque anni». Il quotidiano sportivo scrive: “Risposta testuale, italiano impreciso e ungrande. Voleva ...

