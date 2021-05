Calvarese è pronto per la finale della Superlega (Di sabato 15 maggio 2021) Lo spettacolo deprimente dello Stadium ha sancito una volta e per tutte il perché l’Italia del calcio vale quanto una qualsiasi borsa tarocca sulle bancarelle. Una Juventus a pezzi, una squadra inguardabile, contro i campioni d’Italia in costume da bagno, ha avuto bisogno del solito sleale Cuadrado per portare tre punti inimmaginabile a casa. In Europa ridono di noi e si chiedono, forse, se la boutade dell’ingresso dei bianconeri in Superlega fosse la solita barzelletta italiana o sul serio il calcio dalle nostre parti comprende anche la farsa tragicomica che è stata Juventus-Inter. Calvarese è stato costretto dal Var a rimediare ai suoi macroscopici errori e poi con un autentico colpo di genio è riuscito a vedere, nel solito tuffo del colombiano, un incredibile rigore. Una patetica ricerca di salvare un baratro per aprire un burrone, la credibilità ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Lo spettacolo deprimente dello Stadium ha sancito una volta e per tutte il perché l’Italia del calcio vale quanto una qualsiasi borsa tarocca sulle bancarelle. Una Juventus a pezzi, una squadra inguardabile, contro i campioni d’Italia in costume da bagno, ha avuto bisogno del solito sleale Cuadrado per portare tre punti inimmaginabile a casa. In Europa ridono di noi e si chiedono, forse, se la boutade dell’ingresso dei bianconeri infosse la solita barzelletta italiana o sul serio il calcio dalle nostre parti comprende anche la farsa tragicomica che è stata Juventus-Inter.è stato costretto dal Var a rimediare ai suoi macroscopici errori e poi con un autentico colpo di genio è riuscito a vedere, nel solito tuffo del colombiano, un incredibile rigore. Una patetica ricerca di salvare un baratro per aprire un burrone, la credibilità ...

