Virologi-gufi smentiti dai dati

(Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa è infine un virologo? È un apostrofo nero fra le parole ti infetti. È un meteorologo del contagio, e, proprio come i colleghi del tempo, più compare e meno le azzecca. Sono le Greta del virus, più quella frigna che il pianeta va a fuoco e più si scatenano ondate di gelo tracotante persistente; più questi gridano al contagio da peste manzoniana e più i risultati li sconfessano. Contabili della sfiga, vampiri alla rovescia, fosse per loro tutti rintanati allo sparir del sole e non se ne parla più, però anche al sole è meglio di no: tappati e a tapparelle scese, per questi secondini del tempo perduto, questipelati, barbudi, onusti di precisioni fallate, questi colonnelli Pernacchia della catastrofe, queste Cassandre un soldo la dozzina, più ne ciccano e più stanno in tivù: funziona così, è la democrazia dei mediocri, e talmente ci stanno bene che diventano ...