VIDEO Moto3 | GP Francia 2021 | gli highlights delle prove libere di Le Mans

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo una mattinata complicata, nel pomeriggio il meteo ha lasciato in pace il circuito di Lee, di conseguenza, anche la seconda sessione didel Gran Premio didi. Finalmente i piloti hanno potuto spingere al loro massimo, dopo aver affrontato il circuito della Sarthe in condizioni di bagnato questa mattina. Miglior tempo della seconda sesione diper l’argentino Gabriel Rodrigo in 1:42.150 con 126 millesimi sul sudafricano Darryn Binder mentre al terzo posto si piazza lo spagnolo Jaume Masià a 181. Quarta posizione per il nostro Niccolò Antonelli a 337, quinta per il turco Deniz Oncu a 360 mentre è sesto Andrea Migno a 388. Settimo Romano Fenati a 403, ottavo il nipponico Ryusei Yamanaka a 456, quindi ...