Vaccino AstraZeneca: la Danimarca interrompe completamente il vaccino Astrazeneca (Di venerdì 14 maggio 2021) Leggimi l'articolo La Danimarca è diventata il primo paese dell'Unione Europea ad eliminare il vaccino di Astrazeneca Plc dal suo programma di inoculazione Covid-19 tra le preoccupazioni per i gravi effetti collaterali. L'Autorità sanitaria danese "continuerà il lancio del suo programma di vaccinazione senza Astrazeneca", secondo una dichiarazione di mercoledì. "Esiste un collegamento tra gli effetti collaterali rari, ma gravi" e il vaccino Covid-19 prodotto da Astrazeneca, ha detto l'autorità. Ha elencato il rischio di coaguli di sangue, emorragie e un basso numero di piastrine nel sangue. L'articolo proviene da City Roma News.

