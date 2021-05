Ufficiale: Olbia, rinnova Daniele Ragatzu (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attaccante Daniele Ragatzu proseguirà la sua esperienza da calciatore all’Olbia. La società sarda, poco fa, ha ufficializzato il rinnovo di contratto. Ecco il comunicato: “La Società rende noto di aver raggiunto l’intesa con il giocatore Daniele Ragatzu per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2022.Quella ventura sarà per Ragatzu, nato a Cagliari il 21 settembre 1991, la quinta stagione con la maglia dell’Olbia, indossata già nel triennio 2016-2019 e nel campionato appena concluso. In mezzo, il ritorno in Serie A al Cagliari nella stagione 2019/2020. In Gallura, tra campionato e Coppa Italia, Ragatzu ha totalizzato 134 presenze, messo a segno 49 reti e realizzato 35 assist. Numeri importanti che gli hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attaccanteproseguirà la sua esperienza da calciatore all’. La società sarda, poco fa, ha ufficializzato il rinnovo di contratto. Ecco il comunicato: “La Società rende noto di aver raggiunto l’intesa con il giocatoreper il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2022.Quella ventura sarà per, nato a Cagliari il 21 settembre 1991, la quinta stagione con la maglia dell’, indossata già nel triennio 2016-2019 e nel campionato appena concluso. In mezzo, il ritorno in Serie A al Cagliari nella stagione 2019/2020. In Gallura, tra campionato e Coppa Italia,ha totalizzato 134 presenze, messo a segno 49 reti e realizzato 35 assist. Numeri importanti che gli hanno ...

