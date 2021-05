Tramvia in Val Brembana | dal governo 125milioni | prime corse a inizio 2026

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tramvia Val

L'Eco di Bergamo

Il problema del traffico in questa zona - che è il principale accesso viario alla città dalla... in parallelo, la possibilità di realizzare nel giro di qualche anno ladella Valle Brembana"...Il finanziamento riguarda le opere accessorie alla, come parcheggi, viabilità di accesso, ... che risponde in modo concreto allo sviluppo sia delle zone direttamente coinvolte, laBrembana ,...Dopo oltre 30 anni di discussioni, progetti, idee e confronti, è stata trovata una soluzione al “nodo di Pontesecco”, il principale accesso viario dalla Val Brembana alla città di Bergamo. “Credo di s ...Disponibile dal 1 Luglio In ottima posizione e all'ultimo piano di un condominio affitto bilocale, recentemente ristrutturato, arredato e corredato ...