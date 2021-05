Tommaso Zorzi, Il Punto Z chiude: lite Social tra Zorzi e Davide Maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Punto Z, programma condotto da Tommaso Zorzi e che va in onda ogni giorno su Italia 1 alle ore 18:15 per circa cinque minuti, chiude la striscia quotidiana e dovrebbe essere trasmesso solo in streaming sul sito Mediaset Play Infinity. Ci sono diverse voci sulla chiusura annunciata e inaspettata del daytime de Il Punto Z e tra queste sembrano esserci gli ascolti non brillanti ottenuti dal programma. Lo share, infatti, pare non aver mai superato il 2%, ma nonostante questo Mediaset si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti. Un’altra voce, che pare essere più affidabile visto che la fonte è direttamente il Tweet di Zorzi, racconta un’altra verità: la chiusura dello show, infatti, pare sia stata voluta proprio da lui. Nel Tweet ha scritto di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 maggio 2021) IlZ, programma condotto dae che va in onda ogni giorno su Italia 1 alle ore 18:15 per circa cinque minuti,la striscia quotidiana e dovrebbe essere trasmesso solo in streaming sul sito Mediaset Play Infinity. Ci sono diverse voci sulla chiusura annunciata e inaspettata del daytime de IlZ e tra queste sembrano esserci gli ascolti non brillanti ottenuti dal programma. Lo share, infatti, pare non aver mai superato il 2%, ma nonostante questo Mediaset si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti. Un’altra voce, che pare essere più affidabile visto che la fonte è direttamente il Tweet di, racconta un’altra verità: la chiusura dello show, infatti, pare sia stata voluta proprio da lui. Nel Tweet ha scritto di ...

Advertising

davidemaggio : @tommaso_zorzi Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la solu… - QuiMediaset_it : Con la puntata di oggi si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su #Italia1 de #ilpuntozeta condotto… - davidemaggio : @tommaso_zorzi Se non riesci ad accettare il fatto che i giornalisti parlino di te, dovresti cambiare mestiere. Pur… - Moon_Is_Rising : 'Ti prenderei a morsi se tu fossi Oppini io sarei Tommaso Zorzi'. Ma porco dio ma come vi viene in mente, ma che si… - R_Ana87 : AVANTI COSÌ CHE IL BARATRO È VICINO 'il conduttore sui social, rispondendo proprio a Davide Maggio (con i soliti to… -