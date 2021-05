Silvio Berlusconi come sta? Gli aggiornamenti dal San Raffaele (Di venerdì 14 maggio 2021) Silvio Berlusconi come sta? L’ex premier è ancora ricoverato al San Raffaele e per tutta la giornata si sono rincorse le voci Una situazione preoccupante. No, invece sta meglio ed è pronto per tornare a casa. Per tutto il giorno le voci sulla salute di Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, hanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)? L’ex premier è ancora ricoverato al Sane per tutta la giornata si sono rincorse le voci Una situazione preoccupante. No, invecemeglio ed è pronto per tornare a casa. Per tutto il giorno le voci sulla salute di, nuovamente ricoverato all’ospedale Sandi Milano, hanno L'articolo proviene da Inews.it.

