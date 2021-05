Rimbalzo a doppia cifra per Datalogic grazie alla trimestrale

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 14,13% sui valori precedenti,ai positivi risultati trimestrali. I primi tre mesi dell’anno si sono chiusi con ricavi pari a 135,4 milioni in crescita del 17,4% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2020; un Ebitda Adjustedtriplicato a 21,6 milioni ed un utile netto pari a 9 milioni contro una perdita di 4,3 milioni del primo trimestre 2020. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i ...

GMarkabaoui : La True Shooting del 'goat assoluto Mr. Tripla Doppia fenomeno del rimbalzo difensivo' Russel Westbrook è inferiore… - sportli26181512 : NBA, Westbrook incontenibile: contro Atlanta arriva la tripla doppia della storia. VIDEO: Con un rimbalzo a 8'29" d… - rennydee : ?? In attesa della trimestrale, su #Diasorin si vede una possibile candela verde #HeikinAshi su un supporto dove un… - NuggetsIta : Ottime comunque le prestazioni di Jokic ??, a 1 rimbalzo dalla tripla-doppia, e MPJ ?? che scrive 31 a referto. Bene… -

Prepotente rialzo per Datalogic , che mostra una salita bruciante del 14,13% sui valori precedenti, grazie ai positivi risultati trimestrali. I primi tre mesi dell'anno si sono chiusi con ricavi pari ...