Riaperture e coprifuoco | cosa aspettano? Giù tutti gli indicatori | il bollettino | Speranza senza più alibi

Mentre il governo presieduto da Mario Draghi continua a rimandare la discussione sulle Riaperture e sul coprifuoco - che ormai appare evidente in tutta la sua inutilità e addirittura dannosità in questo preciso momento - la situazione epidemiologica dell'Italia continua a migliorare. Va bene la prudenza, però è tempo di tornare alla vita per quanto possibile, favoriti anche dalla stagione estiva che è ormai alle porte. Il bollettino di oggi, venerdì 14 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 7.567 contagiati, 13.782 guariti e 182 morti su 298.186 tamponi analizzati. Il tasso di positività è stato rilevato al 2,5 per cento (-0,3 rispetto a ieri), mentre l'indice Rt nazionale è calato a 0,86, con l'incidenza che è scesa sotto i 100 casi ogni 250mila abitanti. E infatti da lunedì tutte le Regioni italiane ...

