Renzi con lo 007 all’autogrill, il Copasir mette alle strette Draghi (Di venerdì 14 maggio 2021) Sullo strano incontro tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini in un autogrill a fine dicembre, nel pieno della crisi di Governo, svelato da Report, il Copasir non molla. Mercoledì scorso il premier Mario Draghi ha nominato Elisabetta Belloni al vertice del Dis al posto del prefetto Gennaro Vecchione e confermato il prefetto Mario Parente al vertice dell’Aisi. Nessun cenno sul caso del dirigente dell’intelligence, già coinvolto nel caso Abu Omar, sull’irrituale faccia a faccia con il leader di Italia Viva. Soltanto una direttiva, poche ore prima, del sottosegretario Franco Gabrielli, che vieta incontri del genere non autorizzati. Dopo i tentativi di Iv di far passare la vicenda come un semplice scambio di auguri tra due conoscenti e di attaccare Report, ricorrendo a un falso dossier, a voler mantenere un faro sull’accaduto e a cercare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Sullo strano incontro tra Matteoe lo 007 Marco Mancini in un autogrill a fine dicembre, nel pieno della crisi di Governo, svelato da Report, ilnon molla. Mercoledì scorso il premier Marioha nominato Elisabetta Belloni al vertice del Dis al posto del prefetto Gennaro Vecchione e confermato il prefetto Mario Parente al vertice dell’Aisi. Nessun cenno sul caso del dirigente dell’intelligence, già coinvolto nel caso Abu Omar, sull’irrituale faccia a faccia con il leader di Italia Viva. Soltanto una direttiva, poche ore prima, del sottosegretario Franco Gabrielli, che vieta incontri del genere non autorizzati. Dopo i tentativi di Iv di far passare la vicenda come un semplice scambio di auguri tra due conoscenti e di attaccare Report, ricorrendo a un falso dossier, a voler mantenere un faro sull’accaduto e a cercare ...

