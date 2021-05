Ratchet & Clank: Rift Apart, svelata la data di pre-load e le dimensioni del gioco (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo titolo di Insomniac, Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà su PlayStation 5 a partire dal mese prossimo e visto che ora il titolo è finalmente entrato in fase gold, adesso abbiamo una prima idea delle dimensioni del file e della data di pre-load, tutte informazioni che i giocatori aspettavano con trepidazione. Ma partiamo prima dalla data di pre-load: sarà possibile scaricare il gioco dal 4 giugno. Avrete così un po' di tempo prima del lancio ufficiale per prepararvi a scaricare il gioco. E per quanto riguarda il suo peso? Ratchet & Clank Rift Apart non occuperà uno spazio ingente sulla ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo titolo di Insomniac,arriverà su PlayStation 5 a partire dal mese prossimo e visto che ora il titolo è finalmente entrato in fase gold, adesso abbiamo una prima idea delledel file e delladi pre-, tutte informazioni che i giocatori aspettavano con trepidazione. Ma partiamo prima dalladi pre-: sarà possibile scaricare ildal 4 giugno. Avrete così un po' di tempo prima del lancio ufficiale per prepararvi a scaricare il. E per quanto riguarda il suo peso?non occuperà uno spazio ingente sulla ...

