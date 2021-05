Raffaele Renda e Martina Miliddi dopo Amici 20: lui “stiamo provando a conoscerci” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra Raffaele Renda e Martina Miliddi, a quanto pare, ad Amici 20 sarebbe rimasto qualcosa in sospeso ed i due ragazzi starebbero cercando di conoscerci un po’ di più lontani dalle telecamere. Il sospetto che ci fosse qualcosa tra i due era sorto dopo la reazione di Martina in risposta alle curiosità dei follower. Raffaele... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra, a quanto pare, ad20 sarebbe rimasto qualcosa in sospeso ed i due ragazzi starebbero cercando diun po’ di più lontani dalle telecamere. Il sospetto che ci fosse qualcosa tra i due era sortola reazione diin risposta alle curiosità dei follower.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

disagio_tv : Raffaele e Martina, frequentazione in corso lontani dalle telecamere (VIDEO) #Amici2020 - marperlo1 : Facciamo un grosso in bocca al lupo a Raffaele e Martina #Amici20 Ora però cerchiamo di non inserire più Aka negli… - ilovetanc7even : Se osano rompere le palle a mio figlio scateno il panico ???????? - dissss01 : potevi scegliere qualsiasi lingua ma hai scelto quella della verità raffa? @RAFFAELE_RENDA_ #teamraffaele #amici20 - IsaeChia : #Amici20, Raffaele Rende ammette: “Io e Martina Miliddi stiamo provando a conoscerci fuori dalle telecamere” -