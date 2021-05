Quando riaprono i ristoranti? Ultime novità maggio e giugno, all’aperto e al chiuso (Di venerdì 14 maggio 2021) Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile cominciano a delinearsi le prime riaperture. Ma Quando riaprono i ristoranti? Con il ritorno della zona gialla, questi riapriranno, ma solo all’aperto, sia a pranzo che a cena (coprifuoco però confermato alle ore 22). In zona arancione e rossa si continuerà con l’asporto e il domicilio, ma non si potranno ricevere i clienti. Queste riaperture saranno già possibili da lunedì 26 aprile, mentre dall’1 giugno è previsto che i ristoranti potranno aprire anche al chiuso, per il momento solo a pranzo ma probabilmente la misura potrà essere estesa anche alla sera, anche in virtù di una probabile rimodulazione del coprifuoco. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile cominciano a delinearsi le prime riaperture. Ma? Con il ritorno della zona gialla, questi riapriranno, ma solo, sia a pranzo che a cena (coprifuoco però confermato alle ore 22). In zona arancione e rossa si continuerà con l’asporto e il domicilio, ma non si potranno ricevere i clienti. Queste riaperture saranno già possibili da lunedì 26 aprile, mentre dall’1è previsto che ipotranno aprire anche al, per il momento solo a pranzo ma probabilmente la misura potrà essere estesa anche alla sera, anche in virtù di una probabile rimodulazione del coprifuoco. SportFace.

Advertising

FuddausS : Negli usa dopo pochi mesi dal 'disastro ' raccontato tutti i gg in TV sotto elezioni improvvisamente e scomparso tu… - zazoomblog : Quando riaprono sale giochi e scommesse? Ultime novità maggio e giugno - #Quando #riaprono #giochi #scommesse? - inansiadal92 : Quando riaprono le discoteche così vado a ballare, bere come una spugna da non ricordarmi manco il mio compleanno? - zazoomblog : Quando riaprono palestre e piscine al chiuso? Novità a maggio e giugno sulle riaperture - #Quando #riaprono… - goldvnlou : andiamo al cinema quando riaprono? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Covid, la Valle d'Aosta in bilico tra zona arancione e gialla Nelle prossime ore, quando sarà pubblicato il report di monitoraggio di Iss e Ministero della ... In zona gialla inoltre i musei riaprono; eventi e spettacoli possono avere un pubblico (con numeri ...

Coronavirus nel mondo, l'America festeggia l'addio alle mascherine per i vaccinati. La Grecia apre ai turisti In tutta la Grecia i musei riaprono oggi, mentre è già possibile, dai primi di maggio, mangiare o ...di Pfizer genera risposte anticorpali tre volte e mezzo più grandi nelle persone più anziane quando ...

Si torna in spiaggia: quando riaprono le Regioni ilGiornale.it Coprifuoco alle 22: quando verrà eliminato e nuove riaperture Il Governo Draghi sta valutando nuovi cambiamenti per contrastare l'emergenza Coronavirus: scopri tutti i dettagli ...

Chiavari: fiori e bonsai, riapre la rsa Castagnola Perché una mostra di bonsai? La scelta è dettata da ciò che essi simboleggiano: la forza e la bellezza delle piccole cose. La tecnica bonsai, nata in Cina e modificata in Giappone, è legata a quello c ...

Nelle prossime ore,sarà pubblicato il report di monitoraggio di Iss e Ministero della ... In zona gialla inoltre i musei; eventi e spettacoli possono avere un pubblico (con numeri ...In tutta la Grecia i museioggi, mentre è già possibile, dai primi di maggio, mangiare o ...di Pfizer genera risposte anticorpali tre volte e mezzo più grandi nelle persone più anziane...Il Governo Draghi sta valutando nuovi cambiamenti per contrastare l'emergenza Coronavirus: scopri tutti i dettagli ...Perché una mostra di bonsai? La scelta è dettata da ciò che essi simboleggiano: la forza e la bellezza delle piccole cose. La tecnica bonsai, nata in Cina e modificata in Giappone, è legata a quello c ...