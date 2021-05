Milan sui social – Donnarumma sorridente insieme a Nelson Dida | News (Di venerdì 14 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Gigio Donnarumma ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme a Nelson Dida Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Gigioha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae

Advertising

Eurosport_IT : MILAN STELLARE ALLO STADIUM ???? Juve ko in casa contro i rossoneri: vittoria fondamentale in chiave Champions Leag… - maicosuelo : Passo la giornata a fare F5 sui social del milan e sti dementi mettono le interviste della femminile - morelli_rinaldo : Si parla del rinnovo di Pioli, al momento senza alcun motivo. Questione centravanti e i nomi che si fanno, secondo… - calciomercatoit : #Milan, ecco la squadra per la #ChampionsLeague: le ultime sui rinnovi da #Donnarumma a #Calhanoglu, #Belotti e… - Lombardiamia : @sciallao @toobigtofail01 @marifcinter Lo stesso Conte che è arrivato in finale della stessa competizione di qui pa… -