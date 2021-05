Mercati europei positivi assieme a Piazza Affari (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i Mercati di Eurolandia e Piazza Affari, alle prese con le trimestrali e in attesa di alcuni importanti dati macro USA nel pomeriggio. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.833,4 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,05%. Sale lo spread, attestandosi a +116 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,03%. Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,6%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,63%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dello 0,73%. Seduta in lieve rialzo per Piazza ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo idi Eurolandia e, alle prese con le trimestrali e in attesa di alcuni importanti dati macro USA nel pomeriggio. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.833,4 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,05%. Sale lo spread, attestandosi a +116 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,03%. Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,6%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,63%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dello 0,73%. Seduta in lieve rialzo per...

Advertising

xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono al rialzo •Vendita al dettaglio degli Stati Uniti alle 14:30 •Ver… - creditnewsit : La European Payment Initiative potrebbe fare concorrenza ai colossi statunitensi. La ceo Martina Weimert: “Miriamo… - ForexOnlineMeIt : I mercati europei chiudono in leggero rialzo. Milano si allinea - PParaboni : RT @AtoutfranceIT: Atout France ,le 13 regioni/Agenzie di Attrattivita’/ Agenzie turistiche unite per lanciare una campagna di riconquista… - PParaboni : RT @AtoutfranceIT: Ecco l’infografica per la Campagna Europea di rilancio 2021 . Una campagna di riconquista dei turisti in Italia e sugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati europei Fari puntati su Datalogic dopo trimestrale La performance organica dei mercati europei ed americani, rispettivamente a +12,0% e +11,2%, evidenzia invece andamenti particolarmente positivi, sia in ragione di una base di confronto con un primo ...

Mercati europei positivi assieme a Piazza Affari Si muovono in territorio positivo i mercati di Eurolandia e Piazza Affari , alle prese con le trimestrali e in attesa di alcuni importanti dati macro USA nel pomeriggio. L' Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso ...

Vendite per i mercati europei, Milano inclusa ilmessaggero.it Mercati europei positivi assieme a Piazza Affari Si muovono in territorio positivo i mercati di Eurolandia e Piazza Affari, alle prese con le trimestrali e in attesa di alcuni importanti dati ...

Fondi Psr, i nuovi criteri che penalizzano la Sicilia Il piano assegnava le risorse con criteri che guardavano al grado di sviluppo delle zone, al collegamento con i mercati e in generale al divario rispetto a zone più progredite d’Europa ...

La performance organica deied americani, rispettivamente a +12,0% e +11,2%, evidenzia invece andamenti particolarmente positivi, sia in ragione di una base di confronto con un primo ...Si muovono in territorio positivo idi Eurolandia e Piazza Affari , alle prese con le trimestrali e in attesa di alcuni importanti dati macro USA nel pomeriggio. L' Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso ...Si muovono in territorio positivo i mercati di Eurolandia e Piazza Affari, alle prese con le trimestrali e in attesa di alcuni importanti dati ...Il piano assegnava le risorse con criteri che guardavano al grado di sviluppo delle zone, al collegamento con i mercati e in generale al divario rispetto a zone più progredite d’Europa ...