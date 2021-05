Mattia Torre era il più bravo. Ci manca ma abbiamo un suo capolavoro come "La linea verticale" (Di venerdì 14 maggio 2021) Mattia Torre era bravissimo, un vero fuoriclasse. Si dice sempre di chi muore: ci mancherà. Ma Mattia Torre ci mancherà davvero, mancherà alla cultura italiana in senso letterale, perché da quella testa, da quella penna, dalla sua sensibilità, dalla sua immaginazione non usciranno altri splendidi testi teatrali, altri film, altre serie tv, altri monologhi come quelli che lui ha concepito nella sua vita troppo breve, ma piena di capolavori. E quando ho visto la piccola ma grandissima Emma Torre pronunciare quel suo meraviglioso discorso ritirando per conto del padre il David di Donatello vinto con “Figli”, ho pensato: vi prego, Mattia Torre non tornerà, ma guardate almeno, se l’avete persa, quella perla straordinaria di Mattia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021)era bravissimo, un vero fuoriclasse. Si dice sempre di chi muore: ci mancherà. Maci mancherà davvero, mancherà alla cultura italiana in senso letterale, perché da quella testa, da quella penna, dalla sua sensibilità, dalla sua immaginazione non usciranno altri splendidi testi teatrali, altri film, altre serie tv, altri monologhiquelli che lui ha concepito nella sua vita troppo breve, ma piena di capolavori. E quando ho visto la piccola ma grandissima Emmapronunciare quel suo meraviglioso discorso ritirando per conto del padre il David di Donatello vinto con “Figli”, ho pensato: vi prego,non tornerà, ma guardate almeno, se l’avete persa, quella perla straordinaria di...

