"L'infezione per cui è ricoverato". Indiscrezioni su Berlusconi, long-Covid: ore d'angoscia (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora preoccupazione per Silvio Berlusconi, l'ex premier e leader di Forza Italia ricoverato nuovamente l'11 maggio al San Raffaele di Milano, dove aveva da poco concluso, il primo maggio, un altro lungo ricovero. Le sue condizioni di salute infatti non sarebbero delle migliori. Le Indiscrezioni si rincorrono da giorni ma ora arrivano delle conferme dal Sole 24 Ore, secondo cui il Cavaliere soffre di una infezione intestinale che potrebbe essere conseguenza del coronavirus che lo aveva colpito nei mesi scorsi. Berlusconi, riferiscono alcune fonti, resterà ricoverato ancora alcuni giorni e monitorato costantemente. Ieri, giovedì 13 maggio, il senese Danilo Mariani, pianista di molte serate nella villa di Berlusconi ad Arcore, è stato condannato dal Tribunale di Siena ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora preoccupazione per Silvio, l'ex premier e leader di Forza Italianuovamente l'11 maggio al San Raffaele di Milano, dove aveva da poco concluso, il primo maggio, un altro lungo ricovero. Le sue condizioni di salute infatti non sarebbero delle migliori. Lesi rincorrono da giorni ma ora arrivano delle conferme dal Sole 24 Ore, secondo cui il Cavaliere soffre di unaintestinale che potrebbe essere conseguenza del coronavirus che lo aveva colpito nei mesi scorsi., riferiscono alcune fonti, resteràancora alcuni giorni e monitorato costantemente. Ieri, giovedì 13 maggio, il senese Danilo Mariani, pianista di molte serate nella villa diad Arcore, è stato condannato dal Tribunale di Siena ...

