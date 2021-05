LBA: playoff scudetto, i risultati della prima giornata (Di venerdì 14 maggio 2021) I playoff scudetto della LBA si aprono con le vittorie delle quattro teste di serie. Milano, Bologna e Brindisi senza troppi problemi, Venezia fatica ma batte Sassari. Nessuna sorpresa nella prima giornata di playoff scudetto in LBA Olimpia Milano-Dolomiti Basket Trento: 88-62 prima contro ottava forza del campionato, una sfida mai in discussione sulla carta. E gara 1 rispecchia esattamente il pronostico: le speranze di Trento restano vive per un solo quarto, per il resto della partita Milano domina e archivia agevolmente la pratica. Contro la zona di coach Messina e una rotazione, quella dell’Olimpia, profonda e di qualità, la Dolomiti Basket non riesce mai ad entrare in partita. Nel secondo tempo Kyle Hines, Kevin Punter e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) ILBA si aprono con le vittorie delle quattro teste di serie. Milano, Bologna e Brindisi senza troppi problemi, Venezia fatica ma batte Sassari. Nessuna sorpresa nelladiin LBA Olimpia Milano-Dolomiti Basket Trento: 88-62contro ottava forza del campionato, una sfida mai in discussione sulla carta. E gara 1 rispecchia esattamente il pronostico: le speranze di Trento restano vive per un solo quarto, per il restopartita Milano domina e archivia agevolmente la pratica. Contro la zona di coach Messina e una rotazione, quella dell’Olimpia, profonda e di qualità, la Dolomiti Basket non riesce mai ad entrare in partita. Nel secondo tempo Kyle Hines, Kevin Punter e ...

Advertising

PianetaBasketIT : LBA Playoff - Virtus Segafredo Bologna, nuovo record societario di assist (29) - keelyrwillis : RT @SportandoIT: LBA Playoff, Brindisi-Trieste Gara 1: Derek Willis è l’MVP Sportando - basketinside360 : LBA Playoff, tutti gli highlights di gara 1 dei quarti di finale - - charlie6flower : @DaRonz82 Unica cosa non vissuta (pienamente): le gare 1 di playoff LBA - infoitsport : La prima giornata di Playoff scudetto in LBA tra emozioni e polemiche: al buio in TV -

Ultime Notizie dalla rete : LBA playoff La Dinamo si ferma a un passo dalla vittoria a Venezia Venezia. Esordio numero nove in post season per la Dinamo Banco di Sardegna, si alza il sipario sui playoff LBA 2021. Giovedì sera al Taliercio va in scena la gara1 dei quarti di finale con la Reyer Venezia e Sassari ritrova l'avversaria contro cui aveva concluso la storica edizione 2019. Oggi è un'...

Basket, Playoff Serie A: la Virtus Bologna non fa sconti a Treviso, Brindisi travolge Trieste La Virtus Segafredo Bologna comincia con una vittoria senza diritto di replica i Playoffs di LBA. ... Serie A Playoff al via: i pronostici di Eurosport per i quarti di finale IERI A 14:27 Matteo Imbrò , ...

Basket, Serie A: playoff al via, il programma dei quarti di finale TIMgate LBA Playoff - Virtus Segafredo Bologna, nuovo record societario di assist (29) Nella prima gara della serie tra Virtus Segafredo Bologna e DèLonghi Treviso Bologna ha realizzato il nuovo record societario per assist nei playoff. La Virtus ha chiuso con 29 assist ...

LBA PLayoff: Finale incredibile al Taliercio. Venezia vince di misura su Sassari 92-91 Esordio numero nove in post season per la Dinamo Banco di Sardegna, si alza il sipario sui playoff LBA 2021. Al Taliercio va in scena la gara1 dei quarti ...

Venezia. Esordio numero nove in post season per la Dinamo Banco di Sardegna, si alza il sipario sui2021. Giovedì sera al Taliercio va in scena la gara1 dei quarti di finale con la Reyer Venezia e Sassari ritrova l'avversaria contro cui aveva concluso la storica edizione 2019. Oggi è un'...La Virtus Segafredo Bologna comincia con una vittoria senza diritto di replica i Playoffs di. ... Serie Aal via: i pronostici di Eurosport per i quarti di finale IERI A 14:27 Matteo Imbrò , ...Nella prima gara della serie tra Virtus Segafredo Bologna e DèLonghi Treviso Bologna ha realizzato il nuovo record societario per assist nei playoff. La Virtus ha chiuso con 29 assist ...Esordio numero nove in post season per la Dinamo Banco di Sardegna, si alza il sipario sui playoff LBA 2021. Al Taliercio va in scena la gara1 dei quarti ...