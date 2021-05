La Colombia è sempre più contro Duque (Di venerdì 14 maggio 2021) “Legge di solidarietà sostenibile” si chiamava il progetto di riforma tributaria che il governo Colombiano aveva presentato lo scorso 5 aprile con l’obiettivo di raccogliere almeno 25.000 miliardi di pesos per far fronte all’emergenza Covid e al futuro sforzo per tornare alla normalità. Al cambio, più o meno 6,850 miliardi di dollari. L’aumento di tasse proposto da un presidente di destra ha portato a una mobilitazione di piazza che è stata pompata dalla sinistra anche radicale, che ha costretto il governo a ritirare la legge, e il ministro proponente a dimettersi. Ma intanto negli scontri tra Polizia e manifestanti si era registrato un considerevole numero di vittime. Di 42 morti e 168 sparizioni è l’ultimo bilancio fatto dalla Defensoría del Pueblo de Colombia: che non è una ong di rompiscatole, ma un organo ufficiale e indipendente creato dalla ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) “Legge di solidarietà sostenibile” si chiamava il progetto di riforma tributaria che il governono aveva presentato lo scorso 5 aprile con l’obiettivo di raccogliere almeno 25.000 miliardi di pesos per far fronte all’emergenza Covid e al futuro sforzo per tornare alla normalità. Al cambio, più o meno 6,850 miliardi di dollari. L’aumento di tasse proposto da un presidente di destra ha portato a una mobilitazione di piazza che è stata pompata dalla sinistra anche radicale, che ha costretto il governo a ritirare la legge, e il ministro proponente a dimettersi. Ma intanto negli scontri tra Polizia e manifestanti si era registrato un considerevole numero di vittime. Di 42 morti e 168 sparizioni è l’ultimo bilancio fatto dalla Defensoría del Pueblo de: che non è una ong di rompiscatole, ma un organo ufficiale e indipendente creato dalla ...

