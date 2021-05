Jacobs corre i 100 metri in 9''95: nuovo record italiano | video (Di venerdì 14 maggio 2021) Marcell Jacobs ha battuto il record italiano con 9''95 a Savona. Il campione europeo indoor dei 60 riscrive così la storia dell'atletica nazionale, superando di 4 centesimi il record di Filippo Tortu (9''99 nel 2018) che a sua volta aveva scalzato Pietro Mennea (10''01) dopo 30 anni. «Non ho realizzato quello che è successo – dice il campione 26enne –era la prima gara della stagione. Il mio obiettivo era scendere sotto i dieci secondi e ce l'ho fatta. Ora testa alla prossima gara, sabato 22 a Rieti». Guarda tutti i video Hamilton, l'uomo dei record della Formula 1 Con il successo in Portogallo Lewis Hamilton è diventato con 92 vittorie ...record del mondo plank 4 ore dana Glowacka Larissa Iapichino 2 Al meeting di Savona Larissa Iapichino, figlia ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) Marcellha battuto ilcon 9''95 a Savona. Il campione europeo indoor dei 60 riscrive così la storia dell'atletica nazionale, superando di 4 centesimi ildi Filippo Tortu (9''99 nel 2018) che a sua volta aveva scalzato Pietro Mennea (10''01) dopo 30 anni. «Non ho realizzato quello che è successo – dice il campione 26enne –era la prima gara della stagione. Il mio obiettivo era scendere sotto i dieci secondi e ce l'ho fatta. Ora testa alla prossima gara, sabato 22 a Rieti». Guarda tutti iHamilton, l'uomo deidella Formula 1 Con il successo in Portogallo Lewis Hamilton è diventato con 92 vittorie ...del mondo plank 4 ore dana Glowacka Larissa Iapichino 2 Al meeting di Savona Larissa Iapichino, figlia ...

