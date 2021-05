Israele-Gaza e l'intreccio nucleare con l'Iran (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo conflitto tra Israele e Gaza ha segnato un evidente aumento della capacità offensiva di Hamas e della Jihad Islamica, ormai capaci anche di superare lo scudo Iron Dome e colpire nel cuore di Israele. Gli analisti militari non solo registrano i nuovi avanzamenti tecnologici da parte palestinese, ma anche il ruolo centrale svolto dall’Iran nell’incrementare la capacità di fuoco dei miliziani. Alcune di queste analisi sono molto dettagliate, come quella comparsa su Jewish News Syndacate, che analizza i missili nella disponibilità dei palestinesi, e ne traccia la provenienza da Siria, Libano e Iran. Altre, come la turca TRT, ricordano però, citando fonti indipendenti, come la potenza militare israeliana sia molto maggiore non solo per le forze aeree, marine e di terra, ma anche per un arsenale di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo conflitto traha segnato un evidente aumento della capacità offensiva di Hamas e della Jihad Islamica, ormai capaci anche di superare lo scudo Iron Dome e colpire nel cuore di. Gli analisti militari non solo registrano i nuovi avanzamenti tecnologici da parte palestinese, ma anche il ruolo centrale svolto dall’nell’incrementare la capacità di fuoco dei miliziani. Alcune di queste analisi sono molto dettagliate, come quella comparsa su Jewish News Syndacate, che analizza i missili nella disponibilità dei palestinesi, e ne traccia la provenienza da Siria, Libano e. Altre, come la turca TRT, ricordano però, citando fonti indipendenti, come la potenza militare israeliana sia molto maggiore non solo per le forze aeree, marine e di terra, ma anche per un arsenale di ...

Advertising

AnnalisaChirico : L’ “offensiva” di Israele a Gaza non è che una azione difensiva a seguito di un massiccio attacco terroristico. Inc… - 6000sardine : Più di 120 persone uccise, per la maggior parte #palestinesi, di cui 30 bambini, non sono sufficienti ad impedire… - TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - kirkfranci : RT @ilmanifesto: Assalti alle case arabe in Israele. Bruciata una sinagoga. Civili di Gaza in fuga | il manifesto - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: Il potente esercito nemico di Israele. Ritirate le armi, questo conflitto e' una vergogna. -