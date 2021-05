Internazionali BNL d’Italia 2021, il montepremi e il prize money (Di venerdì 14 maggio 2021) Il montepremi e il prize money degli Internazionali BNL d’Italia 2021, torneo su terra rossa in programma da sabato 8 a domenica 16 maggio al Foro Italico di Roma. I tifosi azzurri vogliono sognare nell’appuntamento casalingo con tanti rappresentanti pronti a far bene, da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, fino a Fabio Fognini. Anche il main draw femminile presenta varie italiane ai nastri di partenza. La cifra complessiva del torneo maschile è di €2,563.710, al femminile invece è di €1,835.490. Rispetto agli scorsi anni le cifre sono diminuite sensibilmente, ma restano in ogni caso molto alte: per il vincitore sono previsti quasi 250mila euro con ben 1000 punti valevoli per il ranking Atp. Di seguito i due montepremi, quello maschile e quello femminile, aggiornati ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Ile ildegliBNL, torneo su terra rossa in programma da sabato 8 a domenica 16 maggio al Foro Italico di Roma. I tifosi azzurri vogliono sognare nell’appuntamento casalingo con tanti rappresentanti pronti a far bene, da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, fino a Fabio Fognini. Anche il main draw femminile presenta varie italiane ai nastri di partenza. La cifra complessiva del torneo maschile è di €2,563.710, al femminile invece è di €1,835.490. Rispetto agli scorsi anni le cifre sono diminuite sensibilmente, ma restano in ogni caso molto alte: per il vincitore sono previsti quasi 250mila euro con ben 1000 punti valevoli per il ranking Atp. Di seguito i due, quello maschile e quello femminile, aggiornati ...

Advertising

WeAreTennisITA : Rivincita ? Rafael Nadal si vendica della sconfitta di Madrid, batte Zverev in due set con una buona prestazione e… - ShiulinS : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - Quarter-final: @RafaelNadal beat Alexander Zverev 6-3, 6-4 - StoriediSport : RT @SporteSaluteSpA: ?? @InteBNLdItalia, al @Tg1Rai l’emozione del pubblico per la riapertura. ?? - sara_deias : GRAZIE ANCORA INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA PER DIFFONDERE LOCA PURE NEI CAMPI DI TENNIS ? #IBI21 #loca #aka7even… - BullRed28 : RT @BMWItalia: Il palcoscenico perfetto per l'anteprima nazionale: THE iX agli Internazionali BNL d'Italia 2021. Scopri di più. https://t.… -