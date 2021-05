In Piazza Dante arriva “Confartigianato Summer Space” (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel cuore istituzionale e sociale della città arriva un nuovo spazio estivo di rappresentanza, informazioni, servizi, incontri ed eventi, targato Confartigianato Imprese Bergamo. Apre al pubblico lunedì 24 maggio, in Piazza Dante (angolo via Monte Sabotino), “Confartigianato Summer Space”, la nuova iniziativa dell’Organizzazione di via Torretta rivolta a imprenditori, aspiranti imprenditori ma anche a tutti i cittadini. L’inaugurazione, su invito per evitare assembramenti, si terrà venerdì 21 maggio alle ore 17.00. Si tratta di un “temporary Space”, allestito in un locale da 120 metri quadrati dotato di ampie vetrine, all’interno di un palazzo storico che in passato ha anche ospitato diverse boutique, e che si presenterà come uno spazio accogliente, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel cuore istituzionale e sociale della cittàun nuovo spazio estivo di rappresentanza, informazioni, servizi, incontri ed eventi, targatoImprese Bergamo. Apre al pubblico lunedì 24 maggio, in(angolo via Monte Sabotino), “”, la nuova iniziativa dell’Organizzazione di via Torretta rivolta a imprenditori, aspiranti imprenditori ma anche a tutti i cittadini. L’inaugurazione, su invito per evitare assembramenti, si terrà venerdì 21 maggio alle ore 17.00. Si tratta di un “temporary”, allestito in un locale da 120 metri quadrati dotato di ampie vetrine, all’interno di un palazzo storico che in passato ha anche ospitato diverse boutique, e che si presenterà come uno spazio accogliente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Dante Ad Asti riparte il festival 'Passepartout 2021: Inferni & Paradisi' Semmai deve onorare in Dante il primo intellettuale che ha parlato dell'Italia come patria e ha ... con ingresso da via Carducci 64, e al Palco 19 (via Ospedale 19, a pochi passi da Piazza Alfieri). In ...

Con Dante, in giro per Verona e provincia. Si visiteranno Castelvecchio, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, il Palazzo della Ragione, la ... la Basilica di Santa Anastasia e il vicino Palazzo Bevilacqua, in cui abitò il figlio di Dante, ...

Rissa in piazza Dante: feriti a bottigliate due giovani PisaToday Il comune di Imperia riprova a vendere i propri immobili, abbassando i prezzi Ora l'amministrazione comunale li rimette in vendita con un prezzo ribassato, per un totale di 2 milioni 486mila 200 euro ...

Povero Dante, incartato come un pesce Giovanni . Morandi . Non si vede il piacere della seduzione e di mostrarsi, e si dirà che sono banalità ma la vita è fatta anche di queste cose. Siamo così strapazzati che non ...

