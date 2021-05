Gregoretti, non luogo a procedere per Salvini: "Il fatto non sussiste" (Di venerdì 14 maggio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, non è da processare perché il fatto non sussiste. Lo ha deciso il gup di Catania Nunzio Sarpietro, al termine della camera di consiglio al carcere Bicocca, nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Il leader della Lega, Matteo, non è da processare perché ilnon. Lo ha deciso il gup di Catania Nunzio Sarpietro, al termine della camera di consiglio al carcere Bicocca, nell'...

