Gregoretti, a Catania non luogo a procedere per Salvini? (Di venerdì 14 maggio 2021) “Dedico questa bella giornata e questa assoluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri perbene. E in particolare alle forze dell’ordine che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro Paese”. È il primo commento dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini alla decisione del Gup di Catania Nunzio Sarpietro di non mandarlo a processo. fag/sat su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) “Dedico questa bella giornata e questa assoluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri perbene. E in particolare alle forze dell’ordine che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro Paese”. È il primo commento dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteoalla decisione del Gup diNunzio Sarpietro di non mandarlo a processo. fag/sat su Il Corriere della Città.

Advertising

TgLa7 : Gregoretti: Gup, non luogo a procedere per #Salvini Sentenza emessa a Catania, accolte richieste Pm e difesa - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - LegaSalvini : GREGORETTI, SALVINI A PROCESSO A CATANIA, 'SONO TRANQUILLO' | - GianniVezzani1 : RT @Gianmar26145917: #Catania, caso #Gregoretti: il Gup stabilisce il non luogo a procedere per #Salvini perché 'il fatto non sussiste' Com… - ariolele : RT @AngeloCiocca: ??ASSOLTO poiché il fatto NON SUSSISTE!?? Sul caso #Gregoretti, il Gup di #Catania è stato chiaro: “non luogo a procecedere… -