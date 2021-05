Garnett e l' unico rimpianto della sua carriera | ' Se io e Boston'

(Di venerdì 14 maggio 2021) strano vederlo così, commosso e insicuro. Ma quando arrivi alla Hall of Fame , quando completi quel sogno cominciato entrando in Nba quando eri ancora un liceale, un po' di commozione è normale. Anche ...

Anche se ti chiami Kevine sei stato uno degli agonisti più feroci che il basket abbia mai visto. 'Lo spirito competitivo diminuisce quando invecchi, ma non riesco ancora da abbracciare i ...è l'giocatore della storia della Nba ad aver totalizzato 25.000 punti, 10.000 rimbalzi, 5.000 assist, 1.500 recuperi e 1.500 stoppate in oltre 20 anni di carriera. Abbonati a G+ a ...La cordata guidata da Arron Afflalo, storico giocatore NBA, ha nuovamente avanzato un’offerta per l’acquisto dei Minnesota Timberwolves, dopo che la trattativa tra la famiglia Taylor e un altro gruppo ...KG ha profondamente cambiato il basket con la sua intensità e il suo talento. Minnesota e Boston le tappe più importanti della sua carriera ...