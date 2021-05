Elisabetta Gregoraci stoccata a Giulia Salemi? “Il bene si fa in silenzio | il resto è palcoscenico” FOTO

(Di venerdì 14 maggio 2021) A distanza di un po’ di tempo dalla fine del GF Vip delle presunte frizioni trasembrano continuare a persistere. In queste ore, infatti, la showgirl ha pubblicato un contenuto sui social alquanto criptico. La donna, infatti, ha criticato le persone che fanno dele lo spettacolarizzano sui social. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

NiBarbz : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorellli #JAYB Migos Episode 2 orlando John Walker Lil Nas day… - NiBarbz : @Barbie_Access #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorellli #TheFalconAndTheWinterSoldier #TFATWS… - emmexesse : RT @nnocapito: pazzeska elisabetta gregoraci che balla loca - lexielulu3x : RT @nnocapito: pazzeska elisabetta gregoraci che balla loca - sunflowrharrys : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Elle

Lei avrebbe soggiornato all'Hotel Hermitage e avrebbe poi pranzato con l'ex marito dial famoso Cipriani. Valentina ha documentato sui social network il viaggio a Montecarlo ma ...I fan di Pierpaolo Pretelli egli hanno regalato un viaggio a Parigi? Dopo aver letto i miei amici di Twitter non volevo crederci fino a quando il fidanzato di Giulia Salemi è intervenuto in maniera epica. I ...Tommaso Zorzi ha ospitato all’interno di Il Punto Z il suo ex compagno d’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta. Il quinto classificato dell’ultima edizione del pr ...Tra le coppie che hanno tenuto banco quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 vi è sicuramente quella composta da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Tra i due è nata quella ...