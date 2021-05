Domenica 16 maggio oltre 40 musei, in Alto Adige, offriranno ingresso libero e un programma speciale (Di venerdì 14 maggio 2021) Domenica 16 maggio torna la Giornata internazionale dei musei. oltre 40 musei, in Alto Adige, offriranno ingresso libero e un programma speciale. L’accesso è consentito solo con il Corona-Pass.Sulla pagina web www.provincia.bz.it/giornatamusei è già disponibile l’elenco degli oltre 40 musei e luoghi espositivi dell’Alto Adige che Domenica 16 maggio si potranno visitare gratuitamente nell’ambito della Giornata internazionale dei musei. Dai tesori di arte sacra alle meraviglie della tecnica e dell’ingegno umano, dalle tradizioni locali all’arte ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 maggio 2021)16torna la Giornata internazionale dei40, ine un. L’accesso è consentito solo con il Corona-Pass.Sulla pagina web www.provincia.bz.it/giornataè già disponibile l’elenco degli40e luoghi espositivi dell’che16si potranno visitare gratuitamente nell’ambito della Giornata internazionale dei. Dai tesori di arte sacra alle meraviglie della tecnica e dell’ingegno umano, dalle tradizioni locali all’arte ...

