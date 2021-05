Diasorin | fatturato e redditività in forte crescita nel trimestre

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) –chiude il primo2021 con ricavi pari a 266,7 milioni, in aumento del 52,7% rispetto al 1°2020 (+59,5% a tassi di cambio costanti). Il margine lordo si attesta a 185,1 milioni con un incremento del 53,4%, mentre l’Ebitda adjusted è pari a 129,6 milioni (+101% rispetto al 1°2020) e l’Ebitda è pari a 118 (+82,9%). L’Ebit di 103,3 milioni aumenta del 109,1% rispetto al 1°2020 mentre l‘utile netto pari a 78,2 milioni cresce del 107,2%. La società comunica inoltre la Guidance per l’esercizio 2021 che indica “unadei ricavi compresa tra il 15% e il 25% (di cui ricavi ex-Covid indi circa il 15%) e un incremento dell’Ebitda Adjusted Margin tra il 44% e il 47%”.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diasorin fatturato

chiude il primo trimestre 2021 con ricavi pari a 266,7 milioni, in aumento del 52,7% rispetto al 1° trimestre 2020 (+59,5% a tassi di cambio costanti). Il margine lordo si attesta a 185,1 ...... che ha registrato unin linea con il 1° trimestre 2020. Il margine operativo lordo è ... A fine marzo 2021 la posizione finanziaria netta diera positiva per 393,6 milioni di euro, ...Diasorin chiude il primo trimestre con un balzo del 107% dell'utile netto a 78,2 milioni di euro su ricavi pari a 266,7 milioni, in salita del 52,7%. Secondo un comunicato emesso dalla società di d ...Diasorin chiude il primo trimestre 2021 con ricavi pari a 266,7 milioni, in aumento del 52,7% rispetto al 1° trimestre 2020 (+59,5% a tassi di ...