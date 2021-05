Denise Pipitone | la figlia di Della Chiave | “Mio padre racconta cose di quando era giovane non di Denise”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Non ha dubbi ladi Battista: suonon ha mai visto, non sa nulla di questa vicenda. Non lavorava neppure nel magazzino di Mazara del Vallo nel 2004. La sua testimonianza, quella di cui tanto si è parlato non è quella di un uomo che sapeva quello di cui stava parlando. La signora, intervenuta nella puntata de La vita in diretta del 14 maggio 2021, ha spiegato che suonon ha capito quello che gli veniva chiesto e che ha soloto qualcosa del suo passato, fatti che sono successi nel passato, che la famiglia conosceva perchè erano statiti più volte. Le paroledi Battista...

Advertising

Unomattina : La sensazione che a Mazara del Vallo si stia sgretolando il muro di omertà eretto 17 anni fa sul caso della piccola… - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - ArabaFeni : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone: “Rapita e portata in moto su una barca”. Battista Della Chiave descrisse il rapimento della bambina m… - ArabaFeni : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: “E’ così che andava fatto, anche noi avevamo notato difficoltà nell'escussione di Battista Della Chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Si torna a parlare di. E stavolta, lo si fa ben oltre il puro e semplice sensazionalismo. L'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, sostiene di avere in mano degli elementi che, dopo 17 lunghi ...oggi : la lettera anonima ricevuta dall'avvocato Giacomo Frazzitta potrebbe portare alla svolta nel caso. La missiva, secondo quanto trapela, conterrebbe informazioni attendibili e già ...Non ha dubbi la figlia di Battista della Chiave: suo padre non ha mai visto Denise Pipitone, non sa nulla di questa vicenda. Non lavorava neppure nel magazzino di Mazara del Vallo nel 2004. La sua tes ...Tati gli indizi che si sono susseguiti in questi giorni che hanno lasciato ben sperare nel ritrovare la piccola viva ...