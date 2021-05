“Che palle!”: Formigli perde le staffe con Dino Giarrusso e finisce in tendenza su Twitter – VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) Siamo abbastanza abituati a vedere come nei programmi di La7, ma non solo, possa capitare che il conduttore di turno perda le staffe con i suoi ospiti, vuoi per un motivo o vuoi per un altro. Stavolta è toccato a Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, spazientirsi con il grillino, suo ospite, Dino Giarrusso. Formigli ha letteralmente sbottato contro Giarrusso con il più classico dei: “Che palle!” Leggi anche -> Trionfo Hamilton, sette volte campione come Schumi. Ma il tweet di Formigli fa discutere Dopo una serie di argomentazioni sull’operato della Raggi e sul fatto che questa si ricandiderà alle amministrative della Capitale per il Movimento 5 Stelle, Corrado Formigli ha sbottato: “Che palle ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 maggio 2021) Siamo abbastanza abituati a vedere come nei programmi di La7, ma non solo, possa capitare che il conduttore di turno perda lecon i suoi ospiti, vuoi per un motivo o vuoi per un altro. Stavolta è toccato a Corrado, conduttore di Piazzapulita, spazientirsi con il grillino, suo ospite,ha letteralmente sbottato controcon il più classico dei: “Che” Leggi anche -> Trionfo Hamilton, sette volte campione come Schumi. Ma il tweet difa discutere Dopo una serie di argomentazioni sull’operato della Raggi e sul fatto che questa si ricandiderà alle amministrative della Capitale per il Movimento 5 Stelle, Corradoha sbottato: “Che palle ...

