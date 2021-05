Benevento, Di Dio: “Lettera Osl campanello d’allarme” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La nota dell’Organismo Straordinario di Liquidazione indirizzata ai consiglieri comunali suona come un vero e proprio campanello d’allarme per i tanti cittadini che sono interessati ad una celere definizione della procedura di dissesto. Si è sempre puntato il dito contro l’organismo che spesso è stato accusato di rallentare le procedure. Ebbene oggi i consiglieri comunali, mediante una nota inviata dallo stesso OSL, vengono invece a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale non ha mai assegnato personale in maniera stabile al predetto organismo e questo di certo non ha agevolato il celere recupero della massa attiva e neppure la ricognizione del debito pregresso. Molti lo scoprono a distanza di quattro anni e quasi a fine consiliatura, ma in realtà si tratta di circostanze che io stesso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “La nota dell’Organismo Straordinario di Liquidazione indirizzata ai consiglieri comunali suona come un vero e proprioper i tanti cittadini che sono interessati ad una celere definizione della procedura di dissesto. Si è sempre puntato il dito contro l’organismo che spesso è stato accusato di rallentare le procedure. Ebbene oggi i consiglieri comunali, mediante una nota inviata dallo stesso OSL, vengono invece a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale non ha mai assegnato personale in maniera stabile al predetto organismo e questo di certo non ha agevolato il celere recupero della massa attiva e neppure la ricognizione del debito pregresso. Molti lo scoprono a distanza di quattro anni e quasi a fine consiliatura, ma in realtà si tratta di circostanze che io stesso ...

