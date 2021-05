Apple vs Epic Games: su Candy Crush c’è il primo autogol dell’azienda di Cupertino – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel processo tra Apple e Epic Games si è registrato il primo passo falso dell’azienda di Cupertino che non è riuscita a giocare a Candy Crush via browser.. Nel processo tra Apple e Epic Games si è registrato il primo passo falso dell’azienda di Cupertino. i testimoni di Apple, infatti, non sono riusciti a giocare a Candy Crush via browser, sconfessando, quindi, la loro stessa tesi di quanto non sia necessario avere un’app per avere un’esperienza ottima su iOS. Il testimone chiamato da Apple per dimostrare che non ci siano “frizioni” per gli utenti nell’usare gli acquisti via browser e ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel processo trasi è registrato ilpasso falsodiche non è riuscita a giocare avia browser.. Nel processo trasi è registrato ilpasso falsodi. i testimoni di, infatti, non sono riusciti a giocare avia browser, sconfessando, quindi, la loro stessa tesi di quanto non sia necessario avere un’app per avere un’esperienza ottima su iOS. Il testimone chiamato daper dimostrare che non ci siano “frizioni” per gli utenti nell’usare gli acquisti via browser e ...

