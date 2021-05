Anni 20, la trasmissione di Rai 2 nella bufera: “Cosa ci offre l’Europa? Un gustoso biscotto alla farina di vermi”. L’ad Salini “furioso” (Di venerdì 14 maggio 2021) Un servizio di circa due minuti trasmesso nel talk show di Rai2 “Anni 20? rischia di diventare un nuovo caso dalle parti di Viale Mazzini. La trasmissione condotta Francesca Parisella è finita nel mirino per un filmato fortemente antieuropeista, il tutto partito dal via libera al provvedimento che consente l’uso di vermi della farina gialla essiccati come nuovo alimento: “Cosa ci offre l’Europa per fine cena? Un gustoso biscotto alla farina di vermi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”. Solo un pretesto per poi occuparsi di altro: “l’Europa ci ha chiesto di fidarci sul piano vaccini. Il risultato? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Un servizio di circa due minuti trasmesso nel talk show di Rai2 “20? rischia di diventare un nuovo caso dalle parti di Viale Mazzini. Lacondotta Francesca Parisella è finita nel mirino per un filmato fortemente antieuropeista, il tutto partito dal via libera al provvedimento che consente l’uso didellagiessiccati come nuovo alimento: “ciper fine cena? Undi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiededi mangiare da schifo”. Solo un pretesto per poi occuparsi di altro: “ci ha chiesto di fidarci sul piano vaccini. Il risultato? ...

Advertising

LiaQuartapelle : Mi è sembrato incredibile trovare tanta propaganda e superficialità in un servizio della TV pubblica. Poi ho visto… - repubblica : Rai, bufera contro la trasmissione 'Anni 20' per un servizio anti-Ue. L'ad Salini: in arrivo provvedimenti - PaoloLaudani : RT @LiaQuartapelle: Mi è sembrato incredibile trovare tanta propaganda e superficialità in un servizio della TV pubblica. Poi ho visto che… - Che22peace71 : RT @LiaQuartapelle: Mi è sembrato incredibile trovare tanta propaganda e superficialità in un servizio della TV pubblica. Poi ho visto che… - gnaafamos : Di #anni20 ne ho visti 3m qualche settimana fa, quando parlavano di migranti e ONG colpevoli di far troppo per salv… -