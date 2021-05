Anche oggi il Covid arretra: calano i ricoveri e i morti sono 182 (Di venerdì 14 maggio 2021) Arrivano buone notizie e dati che lasciano ben sperare: i contagi continuano a scendere in Italia dopo il lieve aumento di ieri, così come il numero di decessi, che sono al di sotto di quota 200. ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021) Arrivano buone notizie e dati che lasciano ben sperare: i contagi continuano a scendere in Italia dopo il lieve aumento di ieri, così come il numero di decessi, cheal di sotto di quota 200. ...

Advertising

AMorelliMilano : #Milano, centinaia di stranieri oggi si sono radunati in piazza #Duomo al grido 'Allah Akbar' per una manifestazion… - matteosalvinimi : Anche oggi fortunatamente gli ospedali si svuotano: 771 ricoverati in meno, 99 terapie intensive in meno, 14.295 gu… - LegaSalvini : #Morelli: Milano, centinaia di stranieri oggi si sono radunati in piazza Duomo al grido 'Allah Akbar' per una manif… - ChiaraAndrea_B : “Così come io parlo bene di Firenze in giro per il mondo ed io qui invece vengo attaccato, può darsi che un giorno… - TAEJUNSWEETCRY_ : E anche oggi gli uomini vogliono essere perfetti come Park Jimin -