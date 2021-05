Aggredito e rapinato del Rolex in auto, violento episodio in città (Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo è stato rapinato del Rolex a Firenze, in piazza Puccini. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima, 66enne, era al volante della propria auto quando un malvivente ha aperto lo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo è statodela Firenze, in piazza Puccini. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima, 66enne, era al volante della propriaquando un malvivente ha aperto lo ...

Advertising

qn_lanazione : #Firenze. Aggredito e rapinato del Rolex in auto, violento episodio in città - primocanale : Genova, trova due ladri in casa: quarantenne aggredito e rapinato - UnioneSarda : #Sardegna - Minorenne aggredito e rapinato a #Quartu: identificati i responsabili - Idl3 : RT @SardiniaPost: Hanno aggredito un 15enne, lo hanno picchiato e rapinato di orecchini e collana. È accaduto alcuni giorni fa nelle vicina… - SardiniaPost : Hanno aggredito un 15enne, lo hanno picchiato e rapinato di orecchini e collana. È accaduto alcuni giorni fa nelle… -