Vomero | tentano di rubare uno scooter in Piazza Vanvitelli | in manette padre e figlio I NOMI

(Di giovedì 13 maggio 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 51enne e un 29enne mentre tentavano diunoche era in sosta a. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napolihanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso Pasquale Casertano, prossimo ai 51 anni, e Salvatore Casertano, 29enne. I due –

2a News

Napoli. Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso due persone di 29 e 51 anni del quartiere Stella e del Cavone. I carabinieri, impegnati in uno dei tanti servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno notato i due mentre tentavano di rubare uno scooter che era in sosta a Piazza Vanvitelli. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso Pasquale Casertano, prossimo ai 51 anni e Salvatore Casertano, 29enne.