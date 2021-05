Valeria Fedeli (Pd): «Gualtieri è un cavallo di razza, sarà Calenda a mancare il ballottaggio» (Di giovedì 13 maggio 2021) «Ho considerato Calenda una risorsa importante, ma da quando ha deciso, per ragioni legittime ma che non condivido, di lasciare il Pd e competere contro di esso, ha allontanato qualsiasi ipotesi di sostegno da parte del nostro partito» Valeria Fedeli, senatrice dem ed ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni, spiega che «Calenda a Roma non arriverà al ballottaggio», e ragiona sul fatto che «nei territori, più che parlare di alleanze, dovremmo ascoltare la voce di tutti i cittadini». Senatrice Fedeli, sulle colonne di questo giornale il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, di Italia viva, ha detto che sarà Gualtieri il grande escluso dal ballottaggio. C’è questo rischio? Assolutamente no. Quello che Rosato non ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) «Ho consideratouna risorsa importante, ma da quando ha deciso, per ragioni legittime ma che non condivido, di lasciare il Pd e competere contro di esso, ha allontanato qualsiasi ipotesi di sostegno da parte del nostro partito», senatrice dem ed ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni, spiega che «a Roma non arriverà al», e ragiona sul fatto che «nei territori, più che parlare di alleanze, dovremmo ascoltare la voce di tutti i cittadini». Senatrice, sulle colonne di questo giornale il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, di Italia viva, ha detto cheil grande escluso dal. C’è questo rischio? Assolutamente no. Quello che Rosato non ...

