Vaccini, centri in tutte le Regioni per somministrare AstraZeneca a cinquantenni e quarantenni (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Cts non ha aperto all'utilizzo agli over 50 ma continua a suggerire quel vaccino dai 60 anni in su, per questo si pensa al 'modello tedesco': aprire hub ad accesso diretto dedicati ai più giovani che vogliono comunque ricevere le due dosi

